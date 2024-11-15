إعلام إسرائيلى: التحقيق مع مسؤول كبير فى مكتب نتنياهو متورط فى تسريب وثائق

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة التورط في قضية الوثائق المسربة.

وكان تساحي بروفرمان رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يخضع للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتنياهو.

ويواجه بروفرمان تحقيقاً بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، على خلفية الاشتباه في تعديل بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء خلال الحرب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن تساحي برافرمان، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي لـ"تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب" من خلال تهديده بـ"تسجيل فيديو حساس"، الأمر الذي نفاه "برافرمان" ووصفه بالادعاء الكاذب.