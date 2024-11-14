اليوم السابع
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الخميس، 14 نوفمبر 2024 12:02 م
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وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ الجمعات الاستهلاكية

الخميس، 14 نوفمبر 2024 12:00 م
وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ الجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية  فى طرح السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع"  قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:-
- الطماطم13.5جنيها .
- البصل 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 19 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 16.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 28 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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