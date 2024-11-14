نموذج استمارة الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات

كتب محمد صبحي

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل نموذج الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، والتى تضمن النص على قائمة من البيانات التى يحررها الطالب بنفسه وعلى مسئوليته الشخصية وتتضمن الأسم والعام الجامعة والسنة الدراسية وتاريخ الميلاد والرقم القومى للطالب ومحل الميلاد واسم الوالد رباعى والمدينة ومحل الميلاد والرقم القومى للوالد.

كما تتضمن استمارة الترشح النص على العنوان أثناء الدراسة والجنسية والايميل الشخصى ونشاط الطالب فى مجال عمل اللجنة المرشح، والأنشطة التطوعية والخدمية، وهل سبق لك أن شارك الطالب فى أى أنشطة تطوعية أو خدمية.

كما تضمنت الاستمارة بيانات تحررها شئون الطلاب بالكلية، وتتضمن شهادة من شئون طلاب كلية بأن الطالب مقيد أى فرقة دراسية، بالكلية فى العام الجامعى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ومن الطلاب المستجدين في فرقته وليس من الباقين للإعادة فيها ولم يسبق أن صدرت ضده ختم الكلية.

حددت المادة 15 من نص اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، شروط التقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، وينشر اليوم السابع قائمة الشروط الواجب توافرها للتقدم:

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3 - أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4 - أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

8 - ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.