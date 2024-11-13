لطلاب الجامعات.. اعرف شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

كتب محمد صبحى

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2024/2025.

ووفقًا للجدول الزمنى المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمى، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجارى،وفيما يلى يرصد" اليوم السابع " شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، اذ نصت اللائحة الداخلية الإدارية المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية، على إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول، كما حددت المادة 15 من نص اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، شروط التقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية.

وينشر اليوم السابع قائمة الشروط الواجب توافرها للتقدم:-

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.



2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.



3 - أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.



4 - أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.



5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.



6 - إلا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



7 - إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.



8 - إلا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.