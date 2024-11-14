نائب رئيس الوزراء: لا نستورد حاليا إلا احتياجاتنا الضرورية

كتبت هند مختار

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إننا لا نستور حاليا إلا احتياجاتنا الضرورية، موضحا أن مصر تحتاج صناعات للطاقة والمياه.

وعلق على مصانع الجبنة فى مصر وما أثير حولها، قائلا: "ماقولناش محدش يأكل جبنة بس عيب أوى على مصر لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 120 مليار دولار جبنة".

وأوضح أنه يتم إجراء تعديل تشريعى لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية على غرار ما تم فى تقنين أوضاع المباني السكنية، قائلا: " واللى هيعمل بعد كده منشأة صناعية على أراضى زراعية هتتشال فوراً".

وتابع الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل،إنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين ، متضمنه توطين كافة الصناعات ذات. الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق.



ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى إنه تم مخاطبة البنك المركزى لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر مالياً .



وتابع حول عمليات التفتيش على المصانع، "مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر " ، وتم إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إليكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا " بقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية.. فالإتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً ".



وأوضح أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلي 20% سنوياً بحلول 2030



وأوضح أنه كان هناك 12 ألف متعثر ولا ينتج ، وتم وضع خطة واستراتيجية لهذا الأمر .