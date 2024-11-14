كليات جامعة القاهرة تستقبل الراغبين فى سحب استمارات الترشح لاتحاد الطلاب

محمد صبحى

عقب إعطاء الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة إشارة البدء لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية، بدأت غرف العمليات بالكليات فى استقبال الطلاب الراغبين فى سحب استمارات الترشح وتقديمها، في صورة تعكس نموذجا لممارسة ديمقراطية حقيقية،حيث من المقرر استمرار الإجراءات من اليوم على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر بانتخاب

أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه علي مستوي الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه تم بدء العمل داخل غرفة العمليات ورفع درجة الإستعداد لبدء الماراثون الإنتخابي للعام الجامعي 2024/2025، والذى يُخرج قيادات شابة مؤهلة للعمل العام فى المستقبل، مشيرًا إلي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الجدول الزمني لإنتخابات الإتحادات الطلابية علي مستوي الجمهورية والتي أنطلقت صباح اليوم وتنتهي 28 نوفمبر الجاري.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى تشكيل لجنة مركزية بالجامعة و لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات لإنجاح التجربة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعددا من أعضاء هيئة التدريس ومسئولى رعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين، مؤكدًا أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الإنتخابات الطلابية فى حيادية كاملة، وإعطاء الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم فى الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن انتخابات الإتحادات الطلابية تُمثل أول تجارب الديمقراطية التى يخوضها الطلاب فى حياتهم، وتعزز في نفوسهم قيم المشاركة الإيجابية وأهمية صوتهم الإنتخابى، كما تدربهم على التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، مشيرًا إلي أن إدارة الجامعة حرصت علي اتخاذ كافة الإجراءات المنظمة للانتخابات، لتقديم نموذج إنتخابي إيجابي للطلاب وتقديراً لدور اتحاد طلاب الكليات والجامعة في معاونة إدارة الجامعة فى متابعة الطلاب وعرض مشاكلهم واحتياجاتهم ودعم أنشطتهم المختلفة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة قد حددت عدة شروط للترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة تقوم على خلاف القانون .