اليوم السابع
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منسق أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة: القيادة تقدم دعما لا محدود للشباب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 10:28 ص
منسق أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة: القيادة تقدم دعما لا محدود للشباب طلاب من أجل مصر
محمد صبحى

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قالت الدكتورة جيهان المنياوى منسق عام أسرة من أجل مصر بـ جامعة القاهرة، إن الجامعة تشهد اليوم عرس ديمقراطى فى انتخابات الاتحادات الطلابية ايمانا بأن الطلاب على درجة من الوعى سواء بالترشح أو التصويت، قائلة للطلاب: "صوتكم أمانة.. اختاروا من يكون على قدر المسئولية".

وأضافت الدكتورة جيهان المنياوى خلال كلمتها بلقاء أسرة من أجل مصر بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة: "القيادة السياسية تقدم دعما لامحدود للشباب لتخقيق التنمية والتطوير تماشياً مع رؤية مصر 2030، داعية الطلاب للمشاركة فى الانتخابات والأنشطة الطلابية على مدار العام لاكتساب المهارات التى تفيد الطلاب  سواء المهارات الشخصية أو المؤهلة لسوق العمل.







التعليم العالى

جامعة القاهرة

انتخابات الاتحادات الطلابية

ايمن عاشور

البحث العلمى



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