زيرو ربح زيرو شحن.. سوق اليوم الواحد من المنتج للمستهلك دون أى وسيط

كتب – مدحت وهبة

عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج، وذلك بإقامة أسواق اليوم الواحد، والتي تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها.

ويأتي مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام، إذ يطرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات مناسبة.

ويقام المشروع بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة وتتضمن وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا، سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسكندرية، كما تستعد وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لإقامة سوق اليوم الواحد، غدا، الجمعة، بمدينة نصر في محافظة القاهرة، وجار تعميم الفكرة على مستوى محافظات الجمهورية.