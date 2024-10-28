لمرضى السكر.. نوع من الخضروات يخفض 50% من نسبته فى الدم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن مستخلص البصل يخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر المرتفعة فى الدم لدى الفئران المصابة بمرض السكري عند تناولها مع العقار المضاد للسكري، بحسب موقع تايمز ناو.

وأوضح الخبراء أن هذا النوع من الخضار يمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر المرتفعة فى الدم بنسبة تصل إلى النصف.



وقد تصاب بمرض السكرى من النوع الثاني عندما يفشل البنكرياس في إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم - أو لا تستخدم خلايا الجسم الأنسولين المنتج.

كيف يحافظ البصل على مستويات السكر في الدم منخفضة؟

الأنسولين ضروري للتحكم في نسبة السكر في الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في دمنا، دون هذا التحكم، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى ارتفاعات خطيرة.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور أنتوني أوجيه من جامعة ولاية دلتا في نيجيريا، "البصل رخيص ومتاح بسهولة وقد تم استخدامه كمكمل غذائي". وأضاف: "إنه يحمل إمكانات للاستخدام في علاج مرضى السكري".



وفقًا للدكتور أوجيه، أعطى فريق البحث دواء علاج السكري وجرعات متفاوتة من مستخلص البصل - 200 مجم و400 مجم و600 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا - لثلاث مجموعات من الفئران المصابة بمرض السكري الناجم طبيًا لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يعزز تأثيرات الدواء.



للمقارنة، تم إعطاء دواء السكري ومستخلص البصل أيضًا لثلاث مجموعات من الفئران غير المصابة بالسكري بمستويات سكر دم طبيعية. ولكن مجموعتين من الفئران ـ واحدة غير مصابة بالسكري وأخرى مصابة بالسكري ـ لم تتلق الدواء أو مستخلص البصل. وعلى نحو مماثل، أعطيت مجموعتان أخريان ـ واحدة مصابة بالسكري وأخرى غير مصابة به ـ الدواء فقط ولم تتلق مستخلص البصل. وكان في كل مجموعة خمسة فئران.



ووجد الباحثون أن مستخلص البصل ـ بجرعات 400 ملج و600 ملج ـ خفض مستويات السكر في الدم الصائم لدى الفئران المصابة بالسكري بنسبة 50% و35% على التوالي ـ مقارنة بمستوياتها الأساسية. ومع ذلك، تسبب مستخلص البصل في زيادة الوزن المتوسط بين الفئران غير المصابة بالسكري ولكن ليس بين الفئران المصابة بالسكري.



البصل ليس عالي السعرات الحرارية. ومع ذلك، يبدو أنه يزيد من معدل الأيض، وبالتالي يزيد الشهية، مما يؤدي إلى زيادة التغذية.

