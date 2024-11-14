تسليم 12 جثة لأسر المتوفيين بحادث طريق المطرية بورسعيد.. الأسماء

بورسعيد - محمد عزام

استلمت أسر المتوفيين بـ حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، صباح اليوم الخميس، 12 جثة من المشرحة بمستشفيات محافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن والغُسل والتكفين.

ونُقلت مساء أمس 12 جثة لمتوفيين بـ حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة على طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" إل 3 مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، حيث استقبل مستشفى الزهور 4 جثث، ومستشفى النصر التخصصي 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين.



حصل "اليوم السابع "، على قائمة بأسماء الـ 12 شخصا، حيث استقبل مستشفى الزهور جثث كل من: عبد العزيز سعد سعد حسن 40 عامًا، سائق الأتوبيس، مقيم قرية الخلايفة بالمنزلة في محافظة الدقهلية، ونجلاء الغريب محمد الشوه 19 عامًا، مقيمة المطرية دقهلية، ورحاب جمعه محمود السيد عبد الله 42 عامًا، مقيمة المطرية دقهلية، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوة 43 عامًا، مقيمة المطرية الدقهلية.

بينما استقبل مستشفى النصر التخصصي جثث كل من: محمد علی محمد خضر 18 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، وأحمد محمد المتولى السحراوي 19 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، وريهام محمد محمد المتولى 45 مقيمة المطرية دقهلية، ومحمد محمد السعيد عيد سن 19 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، ومايه حسن عبد السلام محمد القرعي 35 عامًا، مقيمة المطرية الدقهلية، وفاطمة الزهراء محمود حسين 35 عامًا، مقيمة المطرية الدقهلية.

واستقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتي كلا من: فتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53 عامًا، مقيم المطرية دقهلية، وهبه السيد محمد بحیري 45 عامًا، مقيمة المطرية دقهلية.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتُواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.



تسليم الجثامين



جانب من تسليم