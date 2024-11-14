اليوم السابع
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باقٍ 106 أيام.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان المعظم 2025 فلكيًا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:30 ص
باقٍ 106 أيام.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان المعظم 2025 فلكيًا استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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حوالى 106 أيام باتت تفصلنا على شهر رمضان 2025، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، و تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية.


وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

 

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".







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شهر رمضان 2025

رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025




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