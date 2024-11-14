السفير العراقي بالقاهرة يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب لؤى على

بعث السفير العراقي لدى القاهرة، الدكتور قحطان طه خلف، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.

وعبّر السفير العراقي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

كما أرسل أداما ديانج، المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

وأعرب السيد ديانج في برقيته عن مشاطرته لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في مصابه الأليم، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين، وأن يلهم أسرة الإمام الأكبر الصبر والسلوان.

كما عبّر عن إدراكه لعمق الألم الذي أحدثه هذا الفقد، مؤكداً أن الإمام الأكبر قد ألهم الجميع دائماً بقيم الصبر والرحمة. مختتمًا بالدعاء للفقيدة، سائلًا الله أن يفتح لها أبواب جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والأجر في هذا المصاب الجلل.