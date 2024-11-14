الرئيس السيسى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته ويوفد مندوبا لتقديم واجب العزاء

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتعزية فضيلته فى وفاة شقيقته التى وافتها المنية صباح أمس /الأربعاء/، كما أوفد الرئيس مندوبًا عنه لتقديم واجب العزاء فى مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.



جاء ذلك فى بيان رسمى صادر عن مشيخة الأزهر الشريف اليوم /الخميس/.



وأكد الرئيس السيسى خالص تعازيه وصادق مواساته لشيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وخالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم واجب العزاء، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ عليه بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ أهله وذويه، وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد.