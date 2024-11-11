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أمطار ببعض المناطق وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 12:11 م
أمطار ببعض المناطق وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 11 نوفمبر 2024 إلى السبت 16 نوفمبر 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:


الإثنين 11 نوفمبر 2024

طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

من الأربعاء 13 نوفمبر الى السبت 16 نوفمبر 2024

نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.







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