اليوم السابع
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استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر موقع الوزارة.. اعرف الخطوات

الخميس، 14 نوفمبر 2024 09:54 م
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر موقع الوزارة.. اعرف الخطوات تكافل وكرامة
كتب: محمد الأحمدى

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يبحث الكثير من المواطنين عن حالات بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، حيث تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى والبلاغات والاستفسار  من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة "16439" والخط  الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528 " والخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة "15044 "والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة "19680 "و الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023" والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي "16868". 

ويمكن الاستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني الرسمى.
واختر "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة، ثم أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.
اضغط على "استعلام"، وستظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة " حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.







التضامن الاجتماعى

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