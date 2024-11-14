إذاعة فيلم تسجيلى لطلاب جامعة القاهرة عن نشأة الحياة الطلابية

محمد صبحى

أذاع منظمو احتفالية أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة فيلما تسجيليا تضمن تاريخ نشأة الحياة الطلابية واتحاد طلاب الجامعات، وذلك بحضور الدكتور محمد سامى رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة والدكتورة جيهان المنياوى منسق الأسرة وفرج عيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة.

وتضمن الفيلم التسجيلى دور الاتحادات الطلابية، اذ لعب الطلاب دور محورى فى تطوير الحياة السياسية فى مصر عبر العصور، بداية من خروج مظاهرات ضد الاحتلال العثمانى مرورا بالاحتلال الفرنسى ومع تولى محمد على الحكم شكل حراكا جديد للاتحادات الطلابية وخلال القرن ال19 تشكلت الاتحادات الطلابية، كما شهدت لأول مرة مشاركة السيدات فى المظاهرات، وفى عام 1935 شارك الطلاب فى التظاهرات لعودة دستور 1923، وولدت حركة طلابية جديدة عقب هزيمة 1967 وخرجت مظاهرات من جامعات القاهرة وعين شمس للمطالبة برفض العدوان الاسرائيلى.

كما تضمن الفيلم التسجيلى أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعة وأهميتها ودورها فى الجامعات.

اصطف طلاب أسرة من من أجل مصر جامعة القاهرة أمام مبنى قبة جامعة القاهرة، صباح اليوم الخميس، أول أيام فتح باب الترشح لـانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المناوى منسق الأسرة.

والتقط الطلاب صورة تذكارية مع رئيس الجامعة، قبل الدخول إلى قاعة الاحتفالات الكبرى، إذ من المقرر أن يلقى رئيس الجامعة كلمة تحفيزية للحث على المشاركة فى الانتخابات الطلابية وإذاعة فيلم تسجيلى عن تاريخ نشأة الاتحادات الطلابية .