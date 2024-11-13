وفاة الحاجة سميحة الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر عن عمر يناهز 90 عامًا

الأقصر – أحمد مرعى

توفيت الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحاجة سميحة، عن عمر يناهز 90 عامًا، عقب دخولها لمستشفى الكرنك الدولى بـ الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة مساء الثلاثاء، ويجرى التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.