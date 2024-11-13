وزير الخارجية يلتقى نظيره اللبنانى ويتواصل مع مفتى لبنان وبطريرك الكنيسة المارونية

كتبت : أحمد جمعة

اجتمع وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي خلال زيارته لبيروت اليوم ١٣ نوفمبر مع نظيره اللبناني السيد عبد الله بوحبيب.

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للبنان الشقيق في ظل ما يمر به من ظروف حرجة، مستعرضًا الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، واحتواء التطورات الخطيرة في لبنان الشقيق، والعمل على إقرار التهدئة. وأدان السيد وزير الخارجية العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن وسلامة لبنان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يشمل تمكين الجيش اللبناني وعودته إلى الجنوب، مع التشديد على الدعم المصري الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الرئيسية القادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. كما أكد على أهمية إنهاء ملف الشغور الرئاسي عبر تحقيق توافق وطني وملكية لبنانية دون أي إملاءات خارجية.



كما تواصل مع سماحة الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، حيث أكد دعم مصر الكامل للبنان في ظل الظروف الحالية، وتناول مع سماحته جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وتخفيف الآثار الإنسانية لأزمة النزوح، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعلاقة دار الإفتاء التاريخية بمصر والأزهر الشريف.

كما أكد سيادته أهمية تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، مبديًا حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، ودعم مؤسساته الرسمية، ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان.

كما تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته اليوم ١٣ نوفمبر إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية، حيث أكد دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي لغبطة البطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.