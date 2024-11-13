نادى جامعة حلوان يحصد ذهبيتين فى بطولة محافظة القاهرة للمدارس للتايكوندو

كتب محمد صبحي

في إنجاز رياضي جديد، حققت لاعبات نادي جامعة حلوان تألقاً لافتاً في بطولة محافظة القاهرة للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بنات، التى أقيمت فى نوفمبر 2024.

وتمكنت الطالبة سماء محمد عبدالفتاح من مدرسة جابر الأنصاري الخاصة، والطالبة سارة أحمد محمود من مدرسة طه حسين الرسمية، من الفوز في منافسات البطولة، ليضمنا بذلك التأهل المباشر لبطولة الجمهورية للمدارس للتايكندو.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذى يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها النادي في رعاية المواهب الرياضية الشابة، ويؤكد مكانة جامعة حلوان كمنارة للتميز الرياضي والأكاديمي".

من جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن "هذا النجاح هو نتاج التخطيط المنهجي الذي يتبناه النادي في تطوير قدرات لاعبيه ومتابعتهم في كافة المنافسات التي يتم خوضها علي كافة المستويات، واشار أننا نضع نصب أعيننا التقدم المستمر وتحقيق المزيد من الإنجازات في بطولة الجمهورية القادمة."

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المستوى المتميز الذي يتمتع به نادي جامعة حلوان في رياضة التايكوندو، وقدرته على تخريج مواهب رياضية واعدة في مختلف المراحل السنية.

ومن المقرر أن تمثل اللاعبتان المحافظة في بطولة الجمهورية القادمة، حيث تتطلع إدارة النادي إلى تحقيق نتائج مشرفة على المستوى الوطني تحت إشراف أحمد رمضان، وفاطمة فضل مدربي نادي جامعة حلوان للتايكندو.



نادي جامعة حلوان يحصد ذهبيتين في بطولة للتايكوندو