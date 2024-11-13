اليوم السابع
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مخرج الفيلم الفلسطينى أحلام عابرة: 22 فيلما من غزة بمهرجان القاهرة السينمائى

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 06:52 م
مخرج الفيلم الفلسطينى أحلام عابرة: 22 فيلما من غزة بمهرجان القاهرة السينمائى رشيد المشهراوي مخرج
كتب محمد شعلان

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عبر رشيد المشهراوي مخرج الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة"، عن فخره لمشاركة فيلمه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، قائلا: "فخوري أن فيلمي هو فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان القاهرة من أهم المهرجانات العربية والعالمية بالنسبة لنا".

وأضاف رشيد المشهراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن هذه المشاركة الفلسطينية في مهرجان القاهرة السينمائي هذه المرة مهمة للغاية لان فلسطين هي محور افتتاح مهرجان القاهرة، مشيرا إلى أن لديهم مبادرة أفلام غزة من المسافة صفر وتعرض في الكثير من مهرجانات العالم ومهرجان القاهرة يستضيف هذه المبادرة.

وتابع: "سيتم عرض 22 فيلم من غزة بمهرجان القاهرة السينمائي وهي أفلام اتعملت في غزة، ومصر بيتنا والأفلام الفلسطينية المعروضة في المهرجان هذه الافلام توثيق للمقاومة بطريقة فنية واستخدام القوة الناعمة".
 







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