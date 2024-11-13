كيفية استخراج بطاقة رقم القومى المصرية فى 20 دقيقة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن استخراج "بطاقة الرقم القومي المصرية" في غضون 20 دقيقة، من خلال ما يعرف باسم "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية، وهو مركز نموذجي على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة).

وفي سياق متصل، وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومى، وعدد 23852 مصدراً مميكناً.