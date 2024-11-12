3 خطوات.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن الآن استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين بضغطة زر دون التحرك من مكانه، عن طريق 3 خطوات:

⁠- الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg

⁠- تدوين بيانات الطالب والمستفيد.

- السداد من خلال "البطاقة الائتمانية، الدفع عند الاستلام".

وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومى، وعدد 23852 مصدراً مميكناً.