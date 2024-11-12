اليوم السابع
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3 خطوات.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:24 م
3 خطوات.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين بطاقة الرقم القومى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يستطيع المواطن الآن استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين بضغطة زر دون التحرك من مكانه، عن طريق 3 خطوات:

⁠- الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg

⁠- تدوين بيانات الطالب والمستفيد.

- السداد من خلال "البطاقة الائتمانية، الدفع عند الاستلام".

وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا  - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومى، وعدد 23852 مصدراً مميكناً.







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