صور.. "ملعب باكو" هنا يقام مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان

كتب محمود راغب

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، ويعتبر بمثابة فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، بمشاركة قادة وزعماء الدول.

وجاء اختيار أذربيجان هذا العام لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، الذي يقام في باكو، حيث تتمتع أذربيجان بسجل حافل في استضافة الأحداث الدولية واختارت ملعب باكو كمكان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل مكان انعقاد مؤتمر المناخ COP29 ، كما يلى:

- يعد ملعب باكو أكثر من مجرد مكان للرياضة والترفيه، فهو رمز لطموح أذربيجان وقدرتها على استضافة الأحداث الدولية.

- يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الرياضة والشمول والثقافة والسياحة في المنطقة.

- تم افتتاحه رسميًا في 18 مارس 2015، وهو أحد أكبر وأحدث الملاعب في المنطقة، مما يُظهر أهمية أذربيجان المتزايدة في الأحداث الدولية الكبرى.

- يتميز الملعب بتصميم معاصر على شكل بيضاوي يرمز إلى الأبدية

- سطحه الخارجي مغطى بغشاء يمكن إضاءته بألوان مختلفة، مما يخلق تأثيرات بصرية مذهلة خلال الفعاليات.

- يقع استاد باكو في موقع استراتيجي بالقرب من وسط مدينة باكو، مما يجعله في متناول اليد من مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك مطار هاشم علييف الدولي.

- يخدم الاستاد وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات ومترو باكو.

- يشتمل تصميم استاد باكو على العديد من المميزات الصديقة للبيئة، مثل الإضاءة الموفرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه، مما يؤكد التزام أذربيجان بالتنمية المستدامة.