رئيس الإمارات وسفيرة البحرين و رئيس إدارة مسلمى أوزبكستان يعزون شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب لؤى على

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر برقيتي تعزية مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة من السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وأعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، في برقية العزاء، عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة المغفور لها -بإذن الله- شقيقة فضيلة الإمام الأكبر، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة الصبر والسلوان.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من المفتي نور الدين خالق نظر، رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، أعرب فيها عن بالغ حزنه وصادق مواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

وعبر رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويغفر لها، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.