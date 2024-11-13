رئيس أطباء بلا حدود يدين الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة

رسالة الدوحة - أميرة شحاتة

قال الدكتور كريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود، إنه يشعر بقلق بالغ من أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها أصبحت "القاعدة الجديدة".

أضاف الدكتور كريستو، خلال القمة العالمية للابتكار WISH"، المنعقدة بالدوحة، "نحن بحاجة إلى أن نعرف أن هناك مكانًا محترمًا، وهذا المكان هو مستشفى.. نحن نكافح بدون أدوية أساسية أو مخدر أو مضادات حيوية، هناك العديد من الأطباء في غزة الذين يقومون ببتر الأطفال بدون تخدير، على سبيل المثال".

عندما سُئل عن حياد منظمة أطباء بلا حدود، كرر أن قيم المنظمة تظل ثابتة، وهم يعالجون كل المحتاجين، لكن الأطباء "لديهم تفويض للشهادة، ليكونوا صوتًا لمن لا صوت لهم... الحياد يعني أشياء كثيرة، لكنه لا يعني الصمت".

وروى فيلم عُرض خلال حفل الافتتاح الخاصة بقمة الابتكار قصة دارين البياع البالغة من العمر 11 عامًا، وهي فتاة فلسطينية فقدت 47 فردًا من عائلتها الممتدة في 22 أكتوبر 2023 نتيجة لهجوم مدمر على منزلها في غزة، ولم ينجُ سوى دارين وشقيقها البالغ من العمر خمس سنوات وتم نقلهما إلى الدوحة لتلقي العلاج الطبي، وسألت دارين "لماذا من المقبول أن أعاني؟ "هل هذا عادل؟".

كما دخلت WISH في شراكة استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، حيث تعاونت في تطوير سلسلة من التقارير والأوراق السياسية القائمة على الأدلة، فضلاً عن العمل مع وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لتطوير استراتيجية تنفيذية لما بعد القمة.

واستضاف اليوم الأول من القمة منتديات نقاشية تستند إلى التقارير التي نشرتها WISH ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب مناقشات المائدة المستديرة والجلسات المفتوحة.