بوريل: الأوروبيون لا يمتلكون قدرة تعويض الأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا

محمد جمال

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية إن عودة دونالد ترامب تعنى أن على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم فى حماية أمنهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد بوريل أن الأوروبيون لا يمتلكون قدرة تعويض الأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة إذا خفضت إدارة ترامب مساعدات أوكرانيا العسكرية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد للرئيس المنتخب دونالد ترامب أن انتقال السلطة سيكون سلسا، وأكد البيت الأبيض أن لقاء بايدن وترامب كان بناء، مشيرا إلى أن بايدن أكد لترامب الحاجة للاستمرار فى دعم أوكرانيا.

وأكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الحالى جو بايدن، أن العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن"، كما أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال استقباله الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى تطلعه إلى انتقال سلمى للسلطة.

ووصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن للقاء الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فى البيت الأبيض لكن قبل اجتماعهما فى المكتب البيضاوى، توقف الرئيس الـ 47 للقاء زعماء الحزب الجمهورى فى واشنطن لأول مرة منذ فوزه فى الانتخابات الرئاسية.