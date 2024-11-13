بايدن خلال لقائه ترامب: نتطلع إلى انتقال سلمى للسلطة

محمد جمال

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال استقباله الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى تطلعه إلى انتقال سلمى للسلطة، وجاء اللقاء وسط أجواء ودية ومصافحة بين الرئيس الحالى والرئيس المنتخب.

ووصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن للقاء الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فى البيت الأبيض لكن قبل اجتماعهما فى المكتب البيضاوى، توقف الرئيس الـ 47 للقاء زعماء الحزب الجمهورى فى واشنطن لأول مرة منذ فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب لزعماء حزبه: "من الجيد أن تكون فائزا"، وتحدث عن نتيجة الانتخابات التي فاز بها بـ 312 صوتا انتخابيا من أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 226 حصلت عليهم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، قائلا: " لقد فزنا بكل الطرق في جميع الولايات السبع المتأرجحة بفارق كبير" مشيرا إلى معاقل الديمقراطيين مثل نيوجيرسي وكاليفورنيا.

ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بترامب ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه "ملك العودة" للجمهوريين في اجتماع مغلق عقد قبل وصول ترامب وقال جونسون للمشرعين الجمهوريين: "نحن في موجة ترامب. كانت مكاسبه هائلة".

ومنذ قليل وصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن استعدادا للقاء يجمعه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث سيستقبله الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن اليوم في المكتب البيضاوي وهو اجتماع يعد تقليدا ضمن الانتقال السلمي للسلطة، وهي الطقوس التي رفضها ترامب نفسه قبل أربع سنوات بعد خسارته في انتخابات 2020.

ووفقا لشبكة إيه بى سي، يخطط ترامب للقاء الجمهوريين من الكونجرس بينما يركز على أولويات اليوم الأول والاستعداد لحكومة موحدة محتملة مع اكتساح الحزب الجمهوري للسلطة في واشنطن، وأشار التقرير إلى أنها "عودة مذهلة" إلى مقر الحكومة الأمريكية للرئيس السابق، الذي غادر منذ ما يقرب من أربع سنوات كزعيم ضعيف ومهزوم سياسيًا بعد هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، لكنه يستعد للعودة إلى السلطة بما يراه هو وحلفاؤه الجمهوريون تفويضًا للحكم، وقبل الزيارة، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الجمهوريين "مستعدون للوفاء" بأجندة ترامب "أمريكا أولاً".

من جانبه، يصر بايدن على أنه سيفعل كل ما في وسعه لجعل الانتقال إلى إدارة ترامب القادمة يسير بسلاسة، ولكن هذا على الرغم من أنه أمضى أكثر من عام في حملة إعادة انتخابه وشجب ترامب باعتباره تهديدًا للديمقراطية والقيم الأساسية للأمريكيين، ثم انسحب بايدن من السباق في يوليو وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس لخلافته.