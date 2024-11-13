وصول ترامب إلى واشنطن استعدادا للقاء يجمعه مع بايدن

محمد جمال

وصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن استعدادا للقاء يجمعه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويعود الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، حيث سيستقبله الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن اليوم في المكتب البيضاوي وهو اجتماع يعد تقليدا ضمن الانتقال السلمي للسلطة، وهي الطقوس التي رفضها ترامب نفسه قبل أربع سنوات بعد خسارته في انتخابات 2020.

ووفقا لشبكة إيه بى سي، يخطط ترامب للقاء الجمهوريين من الكونجرس بينما يركز على أولويات اليوم الأول والاستعداد لحكومة موحدة محتملة مع اكتساح الحزب الجمهوري للسلطة في واشنطن، وأشار التقرير إلى أنها "عودة مذهلة" إلى مقر الحكومة الأمريكية للرئيس السابق، الذي غادر منذ ما يقرب من أربع سنوات كزعيم ضعيف ومهزوم سياسيًا بعد هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، لكنه يستعد للعودة إلى السلطة بما يراه هو وحلفاؤه الجمهوريون تفويضًا للحكم، وقبل الزيارة، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الجمهوريين "مستعدون للوفاء" بأجندة ترامب "أمريكا أولاً".

من جانبه، يصر بايدن على أنه سيفعل كل ما في وسعه لجعل الانتقال إلى إدارة ترامب القادمة يسير بسلاسة، ولكن هذا على الرغم من أنه أمضى أكثر من عام في حملة إعادة انتخابه وشجب ترامب باعتباره تهديدًا للديمقراطية والقيم الأساسية للأمريكيين، ثم انسحب بايدن من السباق في يوليو وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس لخلافته.

وفي أعقاب الانتخابات، تخلى بايدن عن تحذيراته المروعة بشأن ترامب، قائلاً في خطاب الأسبوع الماضي : "إن التجربة الأمريكية مستمرة. سنكون بخير"، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن ملتزم "بالتأكد من أن هذا الانتقال فعال وكفء وهو يفعل ذلك لأنه القاعدة، نعم، ولكن أيضًا الشيء الصحيح الذي يجب فعله للشعب الأمريكي".

وأكد مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان هذا الشعور، قائلاً إن الإدارة ستحافظ على "التسليم المسؤول من رئيس إلى آخر، وهو ما يتماشى مع أفضل تقاليد بلادنا".

ووفقا للتقرير، زيارة اليوم ليست مجرد زيارة مجاملة، حيث قال سوليفان لشبكة سي بي إس عن اجتماع الأربعاء: "سيتناولون القضايا الرئيسية - سواء القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية أو الخارج - بما في ذلك ما يحدث في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وسوف تتاح للرئيس الفرصة لشرح للرئيس ترامب كيف يرى الأشياء ... والتحدث إلى الرئيس ترامب حول كيفية تفكيره في التعامل مع هذه القضايا عندما يتولى منصبه".