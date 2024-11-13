التايمز: أوكرانيا قد تطور قنبلة نووية إذا سحب ترامب الدعم العسكرى عنها

محمد جمال

قالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن ورقة لوزارة الدفاع الأوكرانية، إن كييف قد تطور قنبلة نووية بدائية خلال أشهر إذا سحب ترامب الدعم العسكرى.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، إن عودة دونالد ترامب تعنى أن على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم فى حماية أمنهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد بوريل، أن الأوروبيين لا يمتلكون قدرة تعويض الأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة إذا خفضت إدارة ترامب مساعدات أوكرانيا العسكرية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد للرئيس المنتخب دونالد ترامب أن انتقال السلطة سيكون سلسا، وأكد البيت الأبيض أن لقاء بايدن وترامب كان بناء، مشيرا إلى أن بايدن أكد لترامب الحاجة للاستمرار فى دعم أوكرانيا.