إرشادات "الحماية المدنية" لتفادى خطر اندلاع الحرائق فى المصانع.. اعرفها

حدد إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإرشادات والإجراءات للوقاية من اندلاع النيران داخل المصانع وهى طرق وقائية للحد من نيران المصانع وحماية ممتلكاتها ومنها:
ـ إبعاد مصادر الحرارة المستخدمة فى المصنع عن خزانات الوقود.
ـ يجب أن الموظفين المسؤولين عن تأمين المكان والعمالة على دراية بكيفية التصرف بشكل سريع والإبلاغ عن المخاطر.
ـ تركيب نظام إنذار الحريق المناسب فى جميع أنحاء المبنى، يتضمن ذلك أجهزة الاكتشاف المبكر للحرائق مثل الدخان والحرارة وأجهزة الإنذار المرئية والصوتية.
ـ وضع لافتات تحذيرية عن منع التدخين.
ـ فحص المداخن الموجودة بالمكان وتنظيفها بانتظام.
ـ يمكن تحديد مناطق للتدخين بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال بالمصنع.
ــ التخلص من السجائر وأعواد الثقاب بطريقة آمنة بعيدا عن القمامة والأشياء القابلة للاحتراق
ـ الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات حتى لا تتسبب فى نشوب الحرائق.
ــ تحديد وقت لتبريد الماكينات والمعدات حتى لا تتعرض لسخونة زائدة ومن ثم الاشتعال.
ـ فحص المعدات قبل مغادرة المبنى حتى لا يحدث ماس كهربائي.
ـ التأكد من سلامة نقاط التهوية بالمعدات وعدم انسدادها.
ـ عدم استخدام السخانات المحمولة أثناء العمل.
ــ فصل أدوات اللحام والسخانات بمجرد الانتهاء من العمل.
ـ المكافحة الآفات لتجنب إتلاف القوارض للأسلاك والتوصيلات الكهربائية والمعدات.
ـ توفير أجهزة الوقاية من الحرائق التى تشمل الطفايات المحمولة، وأنظمة الرش المائى وأنظمة الرش الكيميائى وأنظمة الغاز المختلفة، وأبواب الحماية لحجز انتشار الحريق والدخان فى الممرات الآمنة للهروب.
ـ يجب وجود نظام تهوية مناسب فى المبنى يسمح بتدفق الهواء النقى، للحد من تراكم الدخان والغازات الضارة فى حالة حدوث حريق.
ـ وجود سلالم طارئة قوية ومناسبة فى المبنى للسماح بالخروج الآمن فى حالة حدوث حريق، وتكون السلالم مصنوعة من مواد مقاومة للحريق ومصممة بشكل يتيح الهروب السريع والسهل.
ـ توفير نظام إضاءة طارئة يعمل على توفير إضاءة كافية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بسبب الحريق.
ـ عدم التحميل الزائدة فى الكهرباء داخل المصنع وتوزيعها بشكل متوازن، والتأكد من سلامة الأسلاك.
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