اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث للمتضررين من السيول بالصف ضمن حياة كريمة.. صور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 10:24 ص
256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث للمتضررين من السيول بالصف ضمن حياة كريمة.. صور مشروع الديسمي المتكامل
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا لمشروع الديسمي المتكامل، والذى يعد أحد أهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف. 

وأوضحت المحافظة أن المشروع يقام على مساحة 28 فدان ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على عدد 2 شقه سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

ولفتت إلى المشروع يضم مدرسة مقامة على مساحة 3600م2، وتضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وصولًا لمرحلة الثانوية العامة.

aa612483-4bdb-4192-b4fd-eb35af00c070
وحدات إسكان الديسمي
 
WhatsApp Image 2024-11-12 at 9.52.43 AM
وحدات سكنية مجهزة بالأثاث
 
 
WhatsApp Image 2024-11-12 at 9.52.44 AM (1)
الوحدات السكنية بمشروع الديسمي
 
 
WhatsApp Image 2024-11-12 at 9.52.44 AM
وحدات سكنية مجهزة بالأثاث للمتضررين من السيول
 
 
WhatsApp Image 2024-11-12 at 9.52.45 AM (1)
مشروع الديسمي المتكامل
 
 
WhatsApp Image 2024-11-12 at 9.52.45 AM
مدرسة الديسمي
 
 
WhatsApp Image 2024-11-12 at 9.52.46 AM
وحدات سكنية للمتضررين من السيول في مركز الصف
 






مشروع الديسمي المتكامل

الديسمي

مجمع إسكان الديسمي

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

محافظة الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة