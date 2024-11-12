256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث للمتضررين من السيول بالصف ضمن حياة كريمة.. صور

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا لمشروع الديسمي المتكامل، والذى يعد أحد أهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف.

وأوضحت المحافظة أن المشروع يقام على مساحة 28 فدان ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على عدد 2 شقه سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

ولفتت إلى المشروع يضم مدرسة مقامة على مساحة 3600م2، وتضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وصولًا لمرحلة الثانوية العامة.



وحدات إسكان الديسمي



وحدات سكنية مجهزة بالأثاث



الوحدات السكنية بمشروع الديسمي



وحدات سكنية مجهزة بالأثاث للمتضررين من السيول



مشروع الديسمي المتكامل



مدرسة الديسمي