وزارة التعليم تعلن خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه يتم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى، وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:

- إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولي الأمر .

- سداد مبلغ 150 دولار أمريكى لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج أثناء عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للاطلاع على رقم الجلوس أو الإطلاع على أي رسائل أو استيفاء لأى مستندات يتم طلبها من ولى الأمر مع متابعة البريد الالكتروني لمشرف الصف في أي استفسارات يطلبها ولي الأمر.

- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع وصور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد بالبريد فقط على العنوان : (عنوان الإدارة) : 16 شارع أمين سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب وفي حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم طالما أن الطالب غير مستوفى لشروط وتعليمات التقدم .

- يتم إرسال طلبات الاسترداد الموجود على المنصة بعد استيفاء ) جميع البيانات والمرفقات المدونة به فقط على الايميل المخصص للشئون المالية وهو Financial@moe.edu.eg في موعد أقصاه 31 ديسمبر للعام الدراسي الحالي على أن يتم ارفاق جميع ايصالات السداد ( الصادرة من المنصة لولي الأمر بطلب الاسترداد، ويحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناءا على طلب الاسترداد المقدم من ولى الأمر المرسل إلى الشئون المالية بالوزارة ولا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد 31 ديسمبر 2024 حيث تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول حيث تبدأ من السبت الموافق 11 يناير 2025، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج ( الفصل الدراسي الثاني ) بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025 ، موضحة أنه تعقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وفق جداول امتحانات التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.



