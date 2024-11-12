اليوم السابع
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نقيب الأطباء: استدعاء طبيبة النساء لبدء التحقيق فى مخالفتها آداب المهنة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 10:56 ص
نقيب الأطباء: استدعاء طبيبة النساء لبدء التحقيق فى مخالفتها آداب المهنة الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة سترسل من خلال لجنة آداب المهنة، استدعاء فورا لطبيبة النساء "و.ش"، لبدء التحقيق معها بخصوص نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضح عبدى الحى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لن تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة، وستسير النقابة في إجراءتها بالتوازى مع إجراءات النيابة، خاصة أن النقابة ستحقق فيما يتعلق بـ آداب المهنة ومخالفة الطبيبة لها.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى، والقسم الذى أقسمه منذ تخرجه، يُلزمه بستر عورات المرضى والمحافظة على أسرارهم، ومساعدتهم في العلاج دون الحكم عليهم، مؤكدا أن أفعال الطبيبة غير مقبوله إطلاقا.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

 







نقابة الأطباء

طبيبة النساء

وسام شعيب

التحقيق مع طبيبة النساء

نقيب الأطباء

أسامة عبد الحى

فيديو وسام شعيب

الدكتورة وسام شعيب

طبيبة كفر الدوار

دكتوره وسام شعيب

دكتورة وسام شعيب

الطبيبة وسام شعيب

الطبيبه وسام شعيب



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