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مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين فى قصف صاروخى على نهاريا المحتلة.. فيديو

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 04:59 م
مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين فى قصف صاروخى على نهاريا المحتلة.. فيديو قصف صاروخى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قتل مستوطنين اثنين وأصيب عدد من الإسرائيليين، نتيجة لسقوط صواريخ قادمة من الأراضي اللبنانية، استهدفت مستوطنة نهاريا المحتلة على ساحل البحر الأحمر المتوسط.

وقالت الإذاعة العبرية، إن شخصا أصيب بجروح بسبب شظايا الزجاج، وأكدت نجمة داوود أنه تقوم بإنعاش هذا الشخص لأن إصابته خطيرة.

ومن حين إلى آخر، تستهدف المقاومة اللبنانية، أهدافا في العمق الإسرائيلي المحتل، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة والأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية بصلية صاروخية.

 







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