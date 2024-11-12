اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير مصر بكوناكرى يبحث مع وزير التخطيط الغيني تعزيز العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:04 ص
سفير مصر بكوناكرى يبحث مع وزير التخطيط الغيني تعزيز العلاقات بين البلدين السفير حسن صلاح النشار
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بحث سفير مصر في كوناكري السفير حسن صلاح النشار، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لجمهورية غينيا إسماعيل نابيه، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال دبلوماسية التنمية والدبلوماسية الاقتصادية.

وتناول اللقاء المشروعات المقترحة للتنفيذ من خلال آلية التعاون الثلاثي في مجالات الصحة والزراعة ومكافحة الاتجار في البشر بناء على احتياجات الجانب الغيني، وكذا البناء على الخبرات والقدرات المصرية في تلك المجالات، كما تم تناول الاستثمار والتجارة البينية وتشجيع المستثمرين المصريين لإقامة استثمارات في البنية التحتية الغينية.







سفير مصر بكوناكرى

غينيا

مصر

السفير حسن صلاح النشار




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