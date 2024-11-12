سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29016 جنيها، وذلك على خلفية هبوط كبير في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أدنى سعر له هذا الأسبوع، بعد تسجيل مستويات مرتفعة.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3685 جنيهات للجرام، مما تسبب في تراجع الجنيه الذهب.