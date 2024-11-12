اليوم السابع
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حياة كريمة فى البلد.. تطوير مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة بقرى الصف وأطفيح

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:26 م
حياة كريمة فى البلد.. تطوير مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة بقرى الصف وأطفيح تطوير مراكز الشباب بقرى الصف وأطفيح
كتبت – مرام محمد

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أحدثت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نقلة حضارية في مراكز الشباب بقرى مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، وذلك في إطار سعى الدولة نحو التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها ورفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية للشباب.

ورغم استهداف المبادرة تحسين وتطوير بيئة الريف في الصف وأطفيح، بإنشاء وحدات سكنية حضارية، ومدارس، ووحدات صحية، ومجمعات للخدمات الحكومية والزراعية، لم تغفل الجانب الرياضى وتطوير البنية التحتية والإنشائية للمنشآت الرياضية، من (ملاعب، ومراكز شباب، وأندية رياضية).

وأسفرت جهود المبادرة في قرى الصف وأطفيح عن رفع كفاءة 17 مركز شباب وإنشاء 26 مركز شباب جديد، بإجمالي 43 مركز شباب موزعة على 42 قرية، لدورها كمتنفس رياضي وما تقدمه من خدمات تلبي احتياجات الشباب.

يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزى الصف وأطفيح فى إطار "حياة كريمة" تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل ومواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.







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