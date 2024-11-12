اليوم السابع
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تزامنا مع COP29..

جهود مصر بملف تغير المناخ.. طفرة كبيرة فى ملف المخلفات بإنشاء 33 محطة ثابتة ومتحركة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:20 م
جهود مصر بملف تغير المناخ.. طفرة كبيرة فى ملف المخلفات بإنشاء 33 محطة ثابتة ومتحركة مؤتمر COP29 - أذربيجان
كتب محمود راغب

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فى الوقت الذى تعقد فيه،  فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، نجد أن الدولة المصرية عملت على تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

وحققت الدولة المصرية طفرة كبيرة فى ملف المخلفات فى مصر بإنشاء 33 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات وتأهيل وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بعدة محافظات.


يأتي ذلك فى ضوء ما شهده ملف تغير المناخ من اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية ، حيث شهد ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

 







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