اليوم السابع
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جهود مصر بملف تغير المناخ.. توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:26 م
جهود مصر بملف تغير المناخ.. توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية COP29
كتب محمود راغب

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فى الوقت الذى تعقد فيه فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، نجد أن الدولة المصرية عملت على تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

ومن ضمن هذه الجهود نجد أن الدولة المصرية اهتمت بملف مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة بإعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر.

تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.







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