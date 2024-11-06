محافظ الجيزة: مشروع تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك يحد من التلوث ويقلل نفقات الرصف

كتبت – مرام محمد

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وصول أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات الهدم إلى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار في حي المنيرة الغربية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الكسارة تعد أولى لبنات مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم وناتج أعمال التطوير بنطاق المحافظة وإعادة استخدامها لإنتاج بلاط الإنترلوك والبلدورات الخاصة بأعمال إنشاء الأرصفة، وذلك بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة.

وأكد المحافظ، أن الموقع المخصص لعمل الكسارة سيكون أحد نقاط التجميع الخاصة بالمخلفات، والذى روعي فيه توفير المساحات اللازمة لاستيعاب كميات المخلفات، التي سيتم توجيهها إليه من مواقع أعمال التطوير بالأحياء والمراكز والمدن.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يمثل تحول نوعى في عمليات إعادة التدوير، والذى من شأنه الحد من التلوث وتقليل النفقات المخصصة على أعمال الرصف والتطوير واستغلال ناتج الأعمال من بلاط الإنترلوك في رفع كفاءة وتطوير الشوارع.

ووجه "النجار"، رئيس حي المنيرة الغربية بالمراجعة الدورية لموقع الأعمال وتخصيص العمالة الكافية لمختلف الأعمال بالموقع بالإضافة للمخازن الخاصة بمخرجات المشروع.



وصول أول كسارة لإعادة تدوير مخلفات الهدم بالجيزة



وصول أول كسارة لإعادة تدوير مخلفات الهدم بالمنيرة الغربية



وصول أول كسارة لإعادة تدوير مخلفات الهدم لموقع العمل بأرض المطار