انطلاق مبادرة "شباب من أجل التغيير بمنظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع الفرنسيسكان

كتب لؤى على

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال التعاون المشترك، مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني، تم تفعيل مبادرة: oikos young، والتى تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات المختلفة، من خلال برنامج تدريبي بعنوان: "شباب من أجل التغيير والتنمية والمستدامة".

يركز البرنامج على القضايا البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية في نطاق دول البحر الأبيض المتوسط.

شهد انطلاق المبادرة، اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، و الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة -مستشار فضيلة الإمام الأكبر، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية، وجمع من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر، ووفد رفيع المستوى من الرهبنة الفرنسيسكانية.

قال د.عبد الدايم نصير، إن المنظمة تحرص على التعاون المستمر مع كافة الهيئات والمراكز التي تدعم الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب، بما يحقق التكامل ونشر القيم والمبادئ السامية، مشيدا بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني.

وقال د.المحرصاوي، إن الإسلام دين يدعو إلى التعاون والتعارف وغرس القيم الفاضلة، وهذا ما يقوم به الأزهر الشريف من خلال كافة مؤسساته، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات المختلفة.

وقال الأب مراد مجلع، إن المركز الفرنسيسكاني يرحب دائما بالتعاون المثمر مع منظمة خريجي الأزهر، بما من أجل تعزيز الحوار لبناء طرق مشتركة، نتعاون فيها مع بعضنا البعض، بروح من المحبة والقبول المتبادل.

وتناول الأب فرانسيسكو زاكا، عرضا عاما عن "أويكوس"، موضحاً أنها نموذج مبتكر للتعليم العالي في الأكاديمية الدولية، وتركز في رسالتها على رؤية متعددة للثقافات والتعليم والتدريب.

كما وجه باولو كانشيللي، الشكر للمنظمة على حسن الاستقبال، وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا اللقاء.