المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تختتم دورة "تفكيك الفكر المتطرف" لأئمة بريطانيا

كتب لؤى على

اختتمت اليوم، المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة لأئمة بريطانيا، التى عقدت على مدار شهر ونصف، بمقر المنظمة الرئيسى بالقاهرة، تحت عنوان: "تفكيك الفكر المتطرف"، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

حضر ختام الدورة: اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والمشرفون على الدورة من المنظمة وأكاديمية الأزهر للتدريب.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب: إن الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال المتدربين فى الدورات التدريبية المتخصصة والعامة وفقا للمناهج الحديثة، ويسعى دائما من خلال هذه البرامج للعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي، حتى يتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ومن ثم يستطعيون نشر منهج الإسلام بصورته الصحيحة فى بلادهم.

كما أكد الدكتور عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة، على ضرورة تواصل المتدربين بفرع المنظمة ببريطانيا، للوقوف على أهم المشكلات التى تواجه المجتمع المسلم ببريطانيا، وتقديم الحلول الصحيحة لها، وإزالة اللبس والفهم الخاطئ المنتشر فى عقول المسلمين فى هذه البلاد، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية فى مجال الدعوة الإسلامية بالخارج.

من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم البالغة، وامتنانهم لفرصة تدريبهم على يد مشايخ الأزهر العدول، من خلال البرنامج التدريبى الذى تلقوه طيلة هذه الفترة، مما ساعدهم على تطوير معارفهم، وبناء تفكيرهم التحليلى والنقدي، وتعديل تصوراتهم تجاه بعض القضايا الشائكة المطروحة الآن، متمنين مزيدا من التعاون مع أكاديمية الأزهر والمنظمة العالمية، فى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.

تم فتح باب الحوار حول بعض القضايا الفكرية، وكيفية توضيح رأى الإسلام فيها، والذى يبرهن على إنه دين يعالج قضايا الإنسان الحياتية.