"الوطنية للانتخابات" توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لنشر الوعى الانتخابى

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة، بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفي المقدمة منها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.



رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ووزير الثقافة

ووقع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على بروتوكول التعاون، بحضور عضوي مجلس إدارة الهيئة المستشارين محمود رشيد وعبد الحميد نجاشي، وبحضور مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشارين شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم.

ويتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الصلة بقضايا رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية، وإلقاء الضوء على الأدوار التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات في مجال تطبيق وضمان الحقوق السياسية للمواطنين وأخصها صون حق الانتخاب وحماية إرادة الناخبين في الاستحقاقات المختلفة.

كما يتضمن بروتوكول التعاون، الشراكة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة في إقامة وتنظيم الندوات والفعاليات الثقافية التي تستضيفها قصور الثقافة والمنتديات الثقافية في مختلف المحافظات، وتستهدف توعية جمهور المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار والاهتمامات، بحقوقهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار ومستقبل الوطن ككل، عبر اختيار ممثليهم ومرشحيهم في الانتخابات.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لا تألو جهدا في سبيل فتح قنوات اتصال مع أبناء الوطن ومؤسساته، في إطار دورها للتوعية بواحدة من أهم الحقوق السياسية وآليات العمل الديمقراطي، وهي حق الاقتراع ودور الهيئة في حماية إرادة الناخبين والإدارة والإشراف على كافة الاستحقاقات على نحو يتفق مع صحيح أحكام الدستور والقانون والأعراف الدولية المستقر عليها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة يمثل التزاما مشتركا ينبع عن إيمان عميق بأهمية تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري، تحترم التنوع والاختلاف، وتعزز الثقافة الانتخابية بين كافة فئات المجتمع باعتبار أن المواطن الفاعل هو حجر الأساس في صرح الديمقراطية، وأن اختياره الحر هو الركيزة التي تقوم عليها الدولة العادلة المستقرة.

وقال المستشار حازم بدوي إن المشاركة الشعبية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي كانت محل إشادات دولية واسعة، عكست مدى تمسك المواطن المصري بحقوقه وواجباته السياسية، وهو الأمر الذي شكّل دافعا لإعداد بروتوكول التعاون الذي يقوم على نشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسة الديمقراطية بين جميع فئات المجتمع باختلاف ثقافاتهم، وهو ما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي نصبو لها جميعا، معربا عن تقديره لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وجميع العاملين بالوزارة على دعمهم وتعاونهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.