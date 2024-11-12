الكنيسة تحيى ذكرى رحيله غدا.. تعرف على البابا يوساب الثانى

كتب: محمد الأحمدى

تحيئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك 115 فى تاريخ الكنيسة غدًا الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، حيث جاء بعده البابا الراحل كيرلس السادس ثم الراحل البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى البطريرك الحالى.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت أنه كان إسمه قبل الرهبنة قلدس لبس يوسف، وولد من أبوين تقين سنة 1880 م بقرية دير النغاميش بمحافظة سوهاج، وكان حافظًا وترهب فى دير الأنبا انطونيوس باسم "إقلاديوس" سنة 1895 م، ورسم قسًا فقمصًا سنة 1901 م، وأرسله البابا كيرلس الخامس سنة 1902 م فى بعثة دراسية إلى مدرسة ريزاريوس اللاهوتية بأثينا، اليونان، وهناك تألق فى العلوم الالهوتية وبرع فى إتقان اللغتان اليونانية والفرنسية وفور عودته عيَّن وكيلًا لأوقاف دير الأنبا انطونيوس بالقاهرة.

وعين بعد ذلك رئيسا لدير يافا فى فلسطين سنة 1907 م وفى سنة 1912 م اختير رئيسا للأديرة القبطية بالقدس وسائر بلاد فلسطين وفى ديسمبر سنة 1920 م ورسم مطران على جرجا باسم الأنبا يوساب على يد البابا كيرلس الخامس وفى سنة 1929 م واصطحبه البابا يوانس البطريرك الـ113 فى رحلته إلى إثيوبيا، ثم انتدبه سنة 1930 م للقيام بتتويج الإمبراطور هيلاسلاسى إمبراطور إثيوبيا وبعد رحيل البابا يؤانس فى سنة 1942 م اختير الأنبا يوساب بإجماع المجمع المقدس والمجلس الملى ليكون قائم مقام منصب بطريرك فى 26 مايو 1946 م باسم البابا يوساب الثانى وفى أثناء حبريته قام بحل مشكلة دير السلطان بعد محاولة الأحباش الاستيلاء عليه، ورسم أساقفة لهم كما كان معتاد وقام برسامة الأنبا باسيليوس كأول مطران لأثيوبيا يحمل الجنسية الإثيوبية أما بالنسبة لجنوب أفريقيا ونيجريا ُورسم القمص أيوب الأنبا بيشوى أسقفًا باسم الأنبا مرقس ليكون أول بطريرك يخرج بالكنيسة خارج نطاق البلاد.

وقام البابا يوساب الثانى بتقسيم السودان إلى أيبارشيتين ورسم أسقفين عليهما نظرا لاتساع الخدمة هناك، وقام بإنشاء مكتب استعلامات داخل الكنيسة المرقسية ليكون الأول من نوعه وقام بترجمة كتب الكنيسة للإنجليزية والفرنسية للتبشير بهم خارج مصر وقام البابا يوساب بإعادة بناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كما تم بناء كنائس كثيرة فى حبريته، وفى عهده أيضا تم ترميم وإصلاح كنائس مصر القديمة كما تم تشيد دير القديس الأنبا برسوم العريان.