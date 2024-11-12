"البحوث الإسلامية" يعقد غدا جلسة حوارية افتراضيًا لمبعوثى الأزهر

كتب لؤى على

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف غدًا الأربعاء لقاءً حواريًا عبر المنصات الافتراضية مع مبعوثي الأزهر لدول العالم بعنوان: «مبعوثو الأزهر .. رسالة تاريخية ودور رائد»، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر باستمرارية التواصل مع المبعوثين ومتابعتهم بعد سفرهم ودعم مهاراتهم بما يؤهلهم لأداء الرسالة التي تم ابتعاثهم لأجلها.

يشارك في الحوار الذي يناقش مجموعة من المحاور المهمة حول دور المبعوثين الدعوي والتعليمي، الدكتور محمد الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، السفير أحمد فريد -نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية وشؤون الوافدين، ويدير الحوار د. محمد ورداني - مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية.

يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات افتراضية بدأها المجمع خلال الأيام الماضية وتنظمها إدارة رعاية وتأهيل المبعوثين بالإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد بالمجمع، وتستعين بمجموعة من المتخصصين في مجالات متنوعة.