لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية.. 10 قوافل دعوية بالمحافظات الجمعة المقبل

كتب لؤى على

تطلق وزارة الأوقاف، 10 قوافل دعوية كبرى، يوم الجمعة المقبل، فى مختلف محافظات الجمهورية، وتتضمن إلقاء خُطب الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال، وتأتى هذه القوافل بتوجيه من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفى إطار جهود الوزارة المُستمرة لإيقاظ الوعى المجتمعى وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الجديدة فى المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية: "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت وزارة الأوقاف، إنها تسعى من خلال هذه القوافل إلى نشر القيم الدينية الصحيحة وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيزًا للتعايش والسلام المجتمعي.

وتشمل القوافل محافظات: "القاهرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، قنا، الغربية، وأسوان"، كما يشارك فى هذه القوافل نخبة من علماء ووعاظ وزارة الأوقاف، حيث يقدمون خطب الجمعة فى عدد من المساجد البارزة بكل محافظة، إضافةً إلى تنظيم لقاءات دينية موسعة.

تتولى مديرية أوقاف القاهرة تنظيم القوافل فى مساجد الحى السادس بمدينة نصر، ويلقى الدكتور محمود خليل سيد، وكيل المديرية، خطبة الجمعة فى مسجد يوسف مال الله، ويشاركه الدكتور سعيد حامد مبروك فى مسجد البخاري، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن فى مسجد آل بدر.

وتركز مديرية أوقاف المنيا على إقامة النشاط الدعوى فى مساجد منطقة صفط اللبن، بمشاركة كل من الدكتور عمر خليفة جمعة، مدير الدعوة، والشيخ محمود عبد الرحيم عبد الصمد، مفتش الدعوة، مع نخبة من العلماء والدعاة لنشر الوسطية.

كما تطلق مديرية أوقاف أسيوط قافلة دعوية إلى منطقة صدفا، بقيادة الدكتور محمود سعد إبراهيم، مدير المديرية، حيث يلقى خطب الجمعة ويوجه النشاط الدعوى لتعزيز الفهم الصحيح للدين، بمشاركة علماء آخرون فى توعية الأهالي.

وتحرص مديرية أوقاف سوهاج على تنظيم النشاط الدعوى فى منطقة شندويل، حيث يقدم الشيخ محمد إسماعيل أبو سعدة، مدير المديرية، خطبة الجمعة، بمشاركة عدد من المفتشين والدعاة لترسيخ قيم الاعتدال وزيادة الوعى الديني.

فى حين تدعم مديرية أوقاف المنوفية، جهود نشر الفكر الوسطى فى منطقة زاوية رزين، حيث يشرف الدكتور حسام محمد الشتيحي، مدير الدعوة، على فعاليات القافلة الدعوية، ويشاركه الشيخ طارق صابر عبد الباري، مدير المتابعة، لنشر مبادئ الاعتدال.

وتشرف مديرية أوقاف الإسماعيلية على تنظيم فعاليات القافلة الدعوية فى منطقة القصاصين، حيث يقدم الدكتور محمد عبد المعبود إبراهيم، مدير الدعوة، خطبة الجمعة فى مسجد ناصر، ويعزز النشاط الدينى الشيخ عبدالسلام حسن عطوان، مفتش الدعوة.

وتشارك مديرية أوقاف دمياط فى دعم النشاط الدعوى بمنطقة ميت الخولي، حيث يتولى الشيخ محمد سلامة، مدير المديرية، إحياء الفعاليات الدينية وخطبة الجمعة لتصحيح المفاهيم الدينية وبث الفكر المستنير.

كما تنظم مديرية أوقاف قنا قافلة دعوية فى منطقة البندر، بقيادة الشيخ محمد زكى يونس، لتقديم خطب الجمعة وعقد لقاءات توعوية تعزز من قيم الوسطية وروح التعاون المجتمعى بين الأهالي.

وتستعد مديرية أوقاف الغربية لإطلاق فعاليات القافلة الدعوية فى منطقة طنطا أول، حيث يتولى الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، وكيل المديرية، إلقاء خطبة الجمعة، ويشاركه العلماء فى دعم مفاهيم الاعتدال والتوعية الدينية.

وتستكمل مديرية أوقاف أسوان جهودها فى تنظيم القوافل الدعوية بمنطقة الكرور، حيث يتولى الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، تقديم خطبة الجمعة، ويعاونه الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان، مدير الدعوة، بهدف غرس القيم الدينية الصحيحة فى نفوس الأجيال الناشئة.