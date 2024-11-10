اليوم السابع
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وزير التعليم العالى ينعي الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

الأحد، 10 نوفمبر 2024 11:19 ص
وزير التعليم العالى ينعي الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية
محمد صبحى

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ينعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، العالم الجليل الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، رئيس مجمع اللغة العربية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ قدّم مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، وقد شغل منصب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعميد كلية الزراعة الأسبق بالجامعة ثم عمل بها كأستاذ متفرغ حتى وافته المنية، كما شغل منصب رئيس شعبة الميكروبيولوجيا التطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيس الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا التطبيقية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 1997، واختير عضوًا بمجمع اللغة العربية منذ عام 2012، وعمل كمقرر للجنة علوم الأحياء والزراعة، وشارك في إعداد الموسوعة الزراعية بالمجمع.







مجمع اللغة العربية

الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ

التعليم العالى

اخبار مصر




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