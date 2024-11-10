وزارة الصحة تكشف حقائق مهمة عن أسباب الإصابة بالأمراض الوراثية

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تزداد فرص الإصابة بالأمراض الوراثية بسبب زواج الأقارب إذا كان الأب والأم مصابین أو حاملین لجینات الأمراض حتى لو بدون أعراض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة من خلال سحب عينة دم من كعب الطفل وتحليلها لاكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا.

وأكدت وزارة الصحة أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة تستهدف 19 مرضا وتقدم العلاج بالمجان، وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة تهدف إلى الوصول إلي جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.