تعرف على ضوابط عقد الامتحانات لطلاب المنازل بالمرحلة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات طلبة المنازل بالصفين الأول والثاني

الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه يتم عقد الامتحان طبقا للقرار الوزاري 313 وتعديلاته طبقا للضوابط التالية:

- اختبار تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول بنسبة 50٪ من النهاية العظمى لكل مادة من مواد الامتحان .

- اختبار تحريري في نهاية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50٪ من النهاية العظمى لكل مادة من مواد الامتحان

- يعفي طالب المنازل من أداء الامتحان العملي في مادتي العلوم والحاسب الآلي والأنشطة الصفية والاختبارات الدورية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى مع احتساب مجموع اعتباري طبقا للقرار الوزاري 212 لسنه 2011.

وأوضحت المديريات التعليمية، رسم الامتحان الإضافي ،يرجع إلى القرار الوزاري 162 في 12 سبتمبر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل ، طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم ( العام - الخدمات الإضافية التي تحصل من الخاص) للعام الدراسي 2024 - 2025.

وحددت واعيد التقدم

- يبدأ التقدم بداية شهر نوفمبر 2024.

- آخر موعد لتقديم الطلبات إلى المدارس هو يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.