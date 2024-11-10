مدير مستشفى كمال عدوان: شمال غزة يعانى من حرب إبادة وعلى العالم مساعدتنا

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

طالب الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، في قطاع غزة المحاصر، بتوفير المستلزمات الأساسية وخدمات الإسعاف، ورفع الحصار عن شمال القطاع بشكل عاجل.

وقال أبو صفية في بيان، إن شمال غزة بدء ينتشر فيه المجاعة، ومشاهدة حالات سوء التغذية على الفلسطينيين المحاصرين هناك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدا أن "شمال غزة يعاني من حرب إبادة جماعية، ونحن نعاني في صمت بسبب الجرائم التي تُرتكب ضدنا".

وأضاف: أن "نظامنا الصحي وحقوق شعبنا مهددة بشدة، ونحن في حاجة ماسة إلى الدعم الطبي، وهناك أزمة مستمرة في شمال غزة، تتميز بهجوم منهجي على نظامنا الصحي، ونحن نفقد أرواحًا كل يوم بسبب نقص الرعاية المتخصصة والموارد".

وأوضح مدير مستشفى كمال عدوان، أنه "من المؤسف أننا نتلقى مكالمات مؤلمة حول أفراد محاصرين تحت الأنقاض، ونحن عاجزون عن مساعدتهم، وبالأمس فقط، تلقينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين في ظروف مزرية، واليوم، نحزن على خسارتهم كشهداء هذا الواقع لا يطاق".

واستطرد قائلا: "إننا نشهد حالات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء، ونحن نكافح لتوفير وجبة واحدة في اليوم لعمال المستشفى في ظل نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية.

وناشد الدكتور حسام أبو صفية، المجتمع الدولي بتقديم المساعدة بشكل عاجل في هذا الوقت العصيب.